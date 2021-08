PERH-i nõukogu haigla uue juhi osas veel kokkuleppele ei jõudnud

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimehe konkursile laekus algselt 10 avaldust.

"Konkursi lõppvoorus on kaks kandidaati. Nõukogu kohtus mõlema kandidaadiga ja täpsustas nende tulevikuvisiooni haigla arenguks. Arutelu jätkub järgmisel nõukogu kohtumisel," ütles PERH-i administratiivdirektor Aivi Karu.

Praeguse esimehe Agris Peedu tähtajaline leping lõpeb 1. novembril.

Praeguseks on teada, et lõppkandidaatide seas on Peedu ja Postimehe andmetel ka psühhiaatriakliiniku juht Kaire Aadamsoo.