Esimene rong vurab üle Tartu uue raudteesilla neljapäeva hommikul

Kolmapäeva pärastlõunal käis uue erkpunase terassilla juures veel vastse raudteelõigu killustikuga täitmine. Tööde tõttu on sel nädalal pidanud rongireisijad Tabivere juures asendusbussile istuma. Et rongiliiklus kiiresti taastada, oli uue raudtee liitmiseks vanaga, rööbaste nihutamiseks, fooride ümbertõstmiseks ja silla testimiseks aega 72 tundi.

"Täna on ikka käinud tööd ööpäevaringselt, öösel ja päeval. siin on kolm vahetust korraga tööl - lõpusirge paistab, homme hommikul saame liikluse avada," kirjeldas Eesti Raudtee rajatiste ehitusosakonna juhataja Kertu Arumetsa.

Uus raudteesild ja laugemate kurvidega trass suurendavad reisirongide kiirust lõigul kuni 140 kilomeetrini tunnis. Esialgu lüheneb Tallinna - Tartu reis küll mõne minuti võrra, aga kui ka teised õgvendustööd Tapast Tartuni tehtud saavad, läheb teekond poole tunni jagu kiiremini.

Pea 70 aastat tagasi ehitatud vanalt raudteesillalt sõitis viimane rong üle möödunud esmaspäeval. Uue silla valmimisel see päris likvideerimisele ei lähe, sest tulevikus võib see rõõmustada jalakäijaid ja jalgrattureid - linn kavandab sinna tulevikuks kergliiklusteed. Et sild linna omandisse saada, käivad Eesti Raudteega läbirääkimised.

"Sildadega on selline lugu, et nende ülalpidamine ja hooldamine on kaunis suur kulu, mistõttu ei rutta ükski kohalik omavalitsus kiirelt ja mõtlemata silda omandisse võtma," ütles Tartu abilinnapea Reno Laidre. "Tegelikult saab see olema eelarvestateegia ja projekteerimiste küsimus. Ilmselge on see, et kui sild võimaldab ülekäiku, siis kasvõi ajutise lahendusena tahame hästi kiiresti selle silla avada, aga ma ei saa täna öelda, kunas see juhtub. Me pole läbirääkimisi veel lõpetanud, me ei tea, mis seisukorras meile sild üle antakse."