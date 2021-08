"Mein Kampfi" uusväljaannet saadab Prantsusmaal müügiedu

Kirjastusfirma Fayard pidi tellima raamatust uue trüki. Kahe kuuga müüdi 10 000 raamatut, teatas The Times.

Raamatut müüakse internetis. Kirjastaja soovitas raamatupoodidel raamatut mitte müüa. Samuti palus kirjastus, et Amazon muudaks oma algoritme, et raamat ei kajastuks bestsellerite loendis.

"Ajakirjanikud, müügiesindajad ja raamatupoed said meie algatusest aru," ütles Fayardi peatoimetaja Sophie Hogg.

Vasakpoolsed vaatlejad ja ajaloolased kritiseerisid raamatu avaldamist.

"Mis kasu on sellest, et rohkem inimesi teavitatakse kuritegelikust deliiriumist, mida see raamat sisaldab?" ütles poliitik Jean-Luc Melenchon

Mitmed ajaloolased ja juudi organisatsioonid toetasid raamatu avaldamist. Raamatu kasum läheb Auschwitz-Birkenau fondile.