Kabuli lennujaama lähistel toimus kaks plahvatust, hukkunuid on üle 60

Kabuli lennujaama lähistel toimunud plahvatustes hukkus ligikaudu 60 afgaani, uudisteagentuuri AP andmetel sai surma 12 USA teenistujat, nende seas merejalaväelased ja meedik.

"Saan kinnitada, et plahvatus oli keerulise rünnaku tulemus, kus oli palju kannatanuid," ütles Pentagoni pressisekretär John Kirby.

"Kabuli lennujaama julgeolekuolukord on veelgi halvenenud ja terrorirünnaku oht muutub üha konkreetsemaks," ütles Saksamaa kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Pressiesindaja siiski keeldus veel kinnitamast, et Saksamaa lõpetab neljapäeval inimeste evakueerimise.

Saksamaa on Kabulist evakueerinud üle 5100 inimese. Pole selge, kui palju Saksamaa kodanikke on veel Afganistanis.

Saksamaa välisministeerium teatas kolmapäeval, et Kabulis on endiselt umbes 200 Saksamaa kodanikku.

Inimeste evakueerimise lõpetavad lähipäevil ka teised Euroopa riigid. Prantsusmaa teatas, et lõpetab evakueerimise reedel. Holland teatas, et neljapäeval toimub viimane evakuatsioonilend.

Norra välisministri sõnul peatas riik neljapäeval oma kodanike Kabulist evakueerimise, vahendas BBC.

"Lennujaama uksed on suletud ja enam ei ole võimalik inimesi sisse saada," sõnas välisminister Ine Eriksen Soereide TV2-le.

Meeleheitel afgaanid ja lääneriikide kodanikud üritasid neljapäeval endiselt jõuda Kabuli lennujaama. Siiski avastasid nad, et Taliban on kõik teed lennujaama blokeerinud, teatas The Wall Street Journal.

"Kõik on läbi. Nad ei lase kedagi mööda, isegi mitte neid, kellel on välispassid või viisad," ütles kohalik õpetaja.

USA elamisloaga Bismillah sõitis koos abikaasa ja kaheksakuuse pojaga Afganistani 3. augustil. Bismillah tahtis külastada vanemaid. Bismillah keeldus oma perekonnanime ütlemast.

"Mul on tunne, et me jääme maha," ütles Bismillah. Bismillah elab California osariigis. Tema poeg on USA kodanik.

Talibani võitlejad ründasid neljapäeval ka evakueerimist ootavaid afgaane. Tunnistajate sõnul pussitati last ja teisi peksti, kui nad olid lennujaama värava ees järjekorras.

Kohalik elanik Tawfiq Jan kirjeldas lennujaama ümbruses toimuvat kaost.

"Taliban peksis inimesi kõigega, mis neil käepärast oli, näiteks elektrikaablite ja torudega. Me palusime neil mitte tulistada, kuid nad tulistasid pidevalt ja tegid inimestele viga," ütles Tawfiq.

Itaalia kaitseministeeriumi allikas teatas neljapäeval, et sõjaväetranspordi lennukit tulistati, kui see lahkus lennujaamast.

"Vahejuhtumis keegi kannatada ei saanud. Lennuk langes tule alla mõni minut pärast õhkutõusmist," lisas allikas.

USA president Joe Biden ütles teisipäeval, et 31. august jääb vägede lahkumise tähtajaks.

"Mida varem me lõpetame, seda parem. Kuid tähtajast kinnipidamine sõltub sellest, et Taliban jätkab koostööd ja võimaldab inimestele juurdepääsu lennujaama," ütles Biden.

Teisipäeval külastasid Kabuli lennujaama kongressisaadikud Seth Moulton ja Peter Meijer. Moulton on demokraat ja Meijer vabariiklane. "USA väed ei vii kõiki õigel ajal välja, isegi kui evakueerimistähtaega pikendatakse 11. septembrini," hoiatasid poliitikud.

Tuhanded lääne kodanikud on endiselt Afganistanis lõksus. USA välisminister Antony Blinken ütles kolmapäeval, et Afganistanis on umbes 1500 USA kodanikku.