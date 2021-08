Soome ootab Afganistanist 300 põgenikku

Soome võtab Afganistanist vastu 300 inimest, kes on töötanud Soome saatkonna, Euroopa Liidu või NATO heaks. Samas on evakuatsioonilendude aeg lõppemas ning põgenikele püütakse leida ka maismaamarsruut.

Esialgu kavatses Soome piirduda 170 Soome riigi heaks viimaste aastate jooksul tööd teinud Afganistani elaniku päästmisega. Kodumaine poliitiline surve sundis siiski lisama nimekirja veel 130 inimest, teiste hulgas Soome saatkonda allhanke korras turvanud mehed koos perekondadega.

Kõiki neid ei pruugita siiski Kabuli lennuväljal lennukile saada hoolimata sellest, et Soome on saatnud kohale kaitseväe jao suuruse ehk umbes 30-liikmelise eriväelaste üksuse.

"Operatsiooniks on jäänud vaid mõni päev. Nagu uudistest näeme on olukord Kabulis ja lennuvälja ümbruses ebakindel ja ohtlik. Praegu näib, et operatsiooni absoluutnelõpptähtaeg on augusti lõpp," rääkis Soome välisminister Pekka Haavisto.

Soome rahvusringhäälingu andmetel kavatseb riik lõpetada evakuatsioonilennud reedel. Need, kes lennukist maha jäävad, püütakse riigist maismaad pidi välja juhatada.

Soome saabuvatele Afganistani põgenikele on Soome valitsus otsustanud anda esialgu neljaks aastaks elamisloa.

Sisuliselt kõik pääsenud peavad alustama uut elu nullist. "Võib-olla tuleb korralda hädamajutust, toiduabi ning riideid. Inimesed tulevad lennukist ilma mingisuguse pagasi ja varata, seljas vaid need riided, millega on lennukile saabunud," rääkis Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi peaspetsialist Krista Lyyra.

Kokku on Soome evakueerinud Afganistanist 340 inimest, kelle hulgas on lisaks põgenikele saatkonna töötajaid, Soome kodanikke ning Soome elamisloaga inimesi.