Enamik inimesi järgib kaubanduskeskustes maskikandmise nõuet

Kaubanduskeskustes olid neljapäeval inimesed enamjaolt maskiga ja ilma maskita külastajaid jäi silma vähem.

Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tiia Nõmme sõnul järgivad inimesed reeglit üsna tublilt. Sama arvas ka Kristiine ja Rocca al Mare juht Kristjan Maaroos.

"Tänase poole päeva kogemuse põhjal võib öelda, et olukord on üllatavalt hea, sest tegelikult me eeldasime, et pärast seda suvist perioodi, kui inimestel selline maskikandmise harjumus kadus ära, et selle taastumine võtab päris palju aega," rääkis Maaroos.

Eelmise kevadega võrreldes on erinev see, et enam ei pea kaubanduskeskused ise maskikandmist kontrollima.

Tiia Nõmme sõnul teostas keskus toona üsna ranget järelevalvet. "Et nüüd on olukord selles mõttes teistmoodi, et tegemist on Eesti Vabariigi valitsuse korraldusega, mis sätestab maskikandmise kohustuse avalikes ruumides ja see tähendab seda, et inimesed peavad siis ise jälgima, et nad siis seda seadust täidavad," rääkis Nõmm.

"Nii nagu ka valitsus on öelnud, et seekord siiski arvestatakse inimeste enda vastutustundlikkusega ja sellega, et nad neid reegleid täidavad ja me oleme ka võtnud sellise pigem liberaalse lähenemise praegu," sõnas Maaroos.

Külastajate seas leidus kohustuse kohta aga erinevaid arvamusi.

"Ma arvan, et kui peab selleks, et üldist populatsiooni kaitsta, siis mina olen valmis seda kandma. See mask mind ei häiri," rääkis poekülastaja Sandra.

Poekülastaja Argo sõnul ei peaks vaktsineeritud inimesed maski kandma. "Kuigi mul on mask nagu olemas küll, et kui turvad mulle ukse peal tulevad vastu, siis vast panen ette jah," rääkis ta.

"Kõiki võimalusi peab ära kasutama, et seda levikut kuidagigi pidurdada. Kui see on üks meede, siis miks mitte," sõnas keskust külastanud Jaan.

Terviseamet jätkab avalikes ruumides ja ühistranspordis pistelise järelevalve tegemist.

"Terviseamet eelkõige tuletab jälle meelde seda maskikandmise kohustust inimestele ja eelkõige loodab siin ka inimeste mõistvale suhtumisele," ütles terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Margit Kallas.

Kallase sõnul saab vajadusel inimest kuni 400 euroga ka trahvida.