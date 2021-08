Laupäeval tõusevad soojakraadid üle 20

Laupäeval on üle hulga aja taas päikest näha, sajuvõimalus on vaid Lõuna-Eestis.

Öö vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne südaööd sajab mitmel pool, pärast kohati hoovihma. Siin-seal tekib ka udu. Puhub kirdetuul 4 kuni 10, rannikul on iile kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 11 ja 15 kraadi vahele.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid Edela-Eestis sajab kohati hoovihma. Kirdetuul puhub 5 kuni 10, rannikul ja saartel kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur jääb ööga sarnaselt 12 kuni 15 kraadi juurde.

Päeval on vahelduvaid pilvi ja on päikesepaistet, aga Lõuna-Eestis ja saartel sajab kohati hoovihma. Ida- ja kirdetuul puhub 4 kuni 10, puhanguti kuni 13, mere ligidal kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on kuni 22 kraadi.

Õhtul on samuti pilvisus vahelduv ja suuremat sadu pole, küll aga Lõuna-Eestis on pilvkate tihedam ja sajab hoovihma. Kirde- ja idatuul nõrgeneb mõnevõrra ja sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Kuigi päevane keskmine temperatuur uuel nädalal küündib 20 kraadini, ei tähenda see pausi vihmasadudes. Pühapäeval on pilvisus muutlik ja hoovihma sajab mitmel pool. Esmaspäeval tiheneb pilvisus veelgi ja sadu levib lõuna poolt loode suunas. Teisipäev on küll soe, aga sadu on siis paiguti tugev.