Leedu kehtestab septembri keskel range vaktsineerimispassi nõude

Leedu kehtestab septembri keskpaigast range vaktsineerimispassi nõude meelelahutusasutustele, restoranidele ja suurele osale kauplustest. Vaktsineeritutele rohkemate võimaluste andmine on toonud kaasa proteste, samas on sellel ühiskonnas ka toetus.

Leedulased on olnud eestlastest innukamad vaktsineerijad, praeguseks on esimese kaitsesüsti ära teinud 68,5 protsenti täiskasvanutest.

Mask on Leedu kauplustes ja teenindusasutustes pigem norm, aga üha olulisemaks muutub koroonapass. Kui praegu vabastab tervisetõendi küsimine restoranipidaja lihtsalt muudest piirangutest, näiteks lauas istujate hulga jälgimisest, siis alates 13. septembrist jäävad restoranide, suurte kaubanduskeskuste, mittehädavajalike poodide, juuksurite ja meelelahutusasutuste uksed koroonapassita inimestele suletuks.

Kaunase peatänaval ei sattunud "Aktuaalne kaamera" rääkima kellegagi, kes tõsiselt sellise korra vastu oleks.

"Praegu on vaja nii elada selle koroonaviirusega. Me ei saa selle eest kuhugi põgeneda. Praegu on selline situatsioon. Sellega tuleb nüüd elada," rääkis kohalik Valdas "Aktuaalsele kaamerale".

"Nagu Valdas ütles, siis see ei kao enam kuhugi. Ja me peame seda tegema, kas tahame või ei taha. Paljud inimesed on seda juba teinud, mitte et oleks sunnitud, aga on lihtsalt vaja minna tööle, lasteaeda, haiglasse. Lõpuks teed ikka ära," sõnas kohalik elanik Gintare.

Mõned kaupmehed ja restoranipidajad kurdavad lisakohustuse üle, teised räägivad, et teevad ükskõik mida, peaasi, et saaks uksi lahti hoida.

Riik nimetab koroonapassi võimaluste passiks. Mitte kõik inimesed ei näe seda aga nii positiivses võtmes ja on selle vastu protestima asunud. Protestid ei ole terviseministeeriumi plaani leevendama pannud.

"Loomulikult on olemas osa ühiskonnast, kes suhtub skeptiliselt muutustesse, aga tuleb meeles pidada, et kõige olulisem on hoolt kanda ühiskonna tervise eest tervikuna ja sellepärast me kutsume inimesi üles vaktsineerima," sõnas Leedu terviseministeeriumi nõunik Marius Ciurlionis.

Vaktsineerimise kõrval näitab koroonapass rohelist tuld ka haiguse läbipõdemise või värske testi järel. Ligi 80-eurose testi eest peab aga inimene üldjuhul ise maksma, kui vaktsineerimine ei ole tema tervisele vastunäidustatud.