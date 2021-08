Pühapäev on soe ja vihmane

Pühapäeval on sooja kuni 20 kraadi, mitmel pool võib oodata vihma.

Öö vastu pühapäeval on Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega ja kohati võib veidi vihma tibutada. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kirdetuul 3-9, põhjarannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 12 kuni 15 kraadi juurde.

Hommikulgi on Põhja-Eestis vahelduv pilvisus ja olulise sajuta. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Kirdetuul puhub 4-9, mere ligidal kuni 13 meetrit sekundis. Termomeetril on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval pilvisus muutub ja mitmel pool sajab vihma, väiksem sajuvõimalus on Põhja-Eestis. Kirde- ja idatuul valitseb 3-10, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Õhtul on ka jätkuvalt muutlik pilvisus ja kohati sajab vihma. Kirdetuul puhub 3-8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Temperatuur püsib 13 kuni 18 kraadi juures.

Uuel nädalal sajuhoogudest pääsu pole. Esmaspäeval jõuab vastu hommikut Kagu-Eestisse uus sajuala, mis päeval liigub loode-põhja suunas ja teisipäeval sajab hoovihma juba laialdaselt ja paiguti on sadu tugev.

Nädala alguspool on üsna soe, aga septembri saabumisega läheb vähemalt esialgu tuntavalt jahedamaks.