Volkswagen lõpetab lähiaastail manuaalkäigukastidega autode tootmise

Põhjuseks on traditsioonilise manuaalkäigukasti populaarsuse langus, elektriautode osakaalu tõus ja eesmärk säästa arenduskulusid.

Esimene individuaalauto, mida Volkswagen hakkab tootma vaid automaatkäigukastiga, on linnamaastur Tiguan, mille uus põlvkond tuleb välja aastal 2023.

Muudatus puudutab ka suurt keskklassi Passatit 2024. aastal ning 2030. aastal lõppeb manuaalkäigukastidega autode tootmine sootuks.

Turu-uuringute ettevõtte Jato andmeil on Saksamaal müügil pea 5800 erinevat automudelit, millest vaid 1870 on manuaalkäigukastiga. Volkswageni 353 mudelist 214-l on automaatkäigukast.

Volkswagen teatas juba varem, et lõpetab sisepõlemismootoritega autode müügi Euroopas hiljemalt aastaks 2035. Elektriautodel puudub käiguvahetuse süsteem, need sõidavad vaid ühe käiguga.

Ka Soomes on manuaalkäigukastiga autode turuosa viimastel aastatel märkimisväärselt langenud.