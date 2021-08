USA lõunarannikule läheneb neljanda kategooria orkaan Ida

Veel pühapäeval USA maismaale jõudva Ida tuulte kiiruseks on seni mõõdetud kuni 67 meetrit sekundis. Neljanda kategooria orkaaniks kasvanud Ida hirmus on Louisiana ja Missisippi osariigis kehtestatud hädaolukord ning New Orleansi elanikele on antud soovitud lahkuda linnast.

Orkaan põhjustab prognooside järgi meretaseme kiire tõusu ning eluohtlikke üleujutusi.

"Sellest tuleb üks võimsamatest orkaanidest Louisiana osariigis alates 1850ndatest," ütles Louisiana kuberner John Bel Edwards.