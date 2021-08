Võimas orkaan Ida maabus USA-s Louisianas

"Äärmiselt ohtlik neljanda kategooria orkaan Ida maabus Louisiana osariigi rannikualal Port Fourchoni lähedal," edastati keskuse teadaandes.

Ida tabas sadamat, mis asub 160 kilomeetri kaugusel New Orleansist lõuna pool.

"Järgmise 12 tunni jooksul on ette näha kiiret tugevnemist ja Ida peaks olema äärmiselt ohtlik suur orkaan, kui ta täna õhtupoolikul Louisiana rannikul maabub," hoiatas orkaanikeskus varasemas avalduses.

USA president Joe Biden ütles, et tormipiirkonda on saadetud abitöötajaid ning joogivett, toiduaineid ja varugeneraatoreid. Korraldamisel on hädaabimajutus.

Orkaan Ida tuulte kiiruseks on seni mõõdetud kuni 67 meetrit sekundis. Neljanda kategooria orkaaniks kasvanud Ida hirmus on Louisiana ja Mississippi osariigis kehtestatud hädaolukord ning New Orleansi elanikele on antud soovitud lahkuda linnast.

Prognooside järgi võib Ida kasvada ka viienda ehk kõige kõrgema kategooria orkaaniks.

Orkaan põhjustab prognooside järgi meretaseme kiire tõusu ning eluohtlikke üleujutusi.

"Sellest tuleb üks võimsamatest orkaanidest Louisiana osariigis alates 1850ndatest," ütles Louisiana kuberner John Bel Edwards.