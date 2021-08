Valimiskomisjon kinnitas Alar Karise kandidatuuri

Alar Karise kandidatuuri seadsid reedel üles riigikogu kõik 25 Keskerakonna fraktsiooni ning 34 Reformierakonna fraktsiooni liiget.

Presidendivalimise esimene voor on esmaspäeval riigikogus. Selleks, et president saaks valitud, peab kandidaadi poolt hääletama vähemalt 68 riigikogu liiget. Hääletamine on salajane.

Kui Karis ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse teisipäeval kell 12 teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaate esitada sama päeva hommikul kell 8 –10.