Tallinna lauluväljakul võtsid mõõtu seebikarbiautod

Euroopa autotööstus plaanib hüvastijättu fossiilkütusel sõitvate autodega, et üle minna keskkonda säästvamatele lahendustele. Tallinna lauluväljakul pühapäeval mõõtu võtnud masinaid see ei puuduta. Need veerevad loodust saastamata.

Lauluväljakul toimunud jäätisepeol sai uudistada ja ka lähemalt tutvust teha suleliste ja karvastega. Julgemad võisid hobuse seljas ratsutada, teised jäneseid ja kitsekesi paitada. Samal ajal kui lambad rahulikult muru nosisid, kogunes lauluväljaku kaare taha hoopis teistsuguseid karvaseid ja sulelisi, papist ja plekist masinaid.

Ligikaudu 80 aastat tagasi tegid Ameerikas Ühendriikides Ohios tudengid esimese seebikarbiauto seebikastidest, rääkis ürituse korraldaja Daniil Kuznetsov.

"See on 100 protsenti käsitööauto. Kui kodus on mingei tavamaterjale, mida saab kasutada, iga inimene saab ise auto konstrueerida. Variante on rohkem kui sada. Ma võin öelda, et kõik autod on täiesti erinevad," ütles Kuznetsov.

Ise meisterdatud sõidumasinad ehk seebikarbiautod võtsid lauluväljaku nõlvalt allamäge vurades teineteisega mõõtu. Mõni autojuht pidi lõpumeetritel pidurit tõmbama, mõni pidi jalgadega hoogu juurde lükkama.