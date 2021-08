Esmaspäeval kerkib õhusoe 20 kraadini

Esmaspäeval olulisi muutusi Eesti ilmas ei tule. Eesti jääb ikka lõuna pool oleva väheliikuva madalrõhuala põhjaserva, kuhu jõuavad ka mõned vihmapilved. Vähest vihma sajab Eesti lõunapoolses osas, päeva teises pooles pilvkate hõreneb ning sajuvõimalus on väike. Õhusooja tuleb kuni 20 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega, kus mõnel pool võib sadada vähest vihma ja paiguti on udu. Kirdetuul puhub 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Termomeetril on 10 kuni 15 kraadi.

Hommikul olulist sadu ei ole ja taevas on pilves selgimistega. Kohati udu püsib. Kirdetuul valitseb 3 kuni 9, mere ligidal iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb õige natuke, 13 kuni 16 kraadini.

Ka päev tuleb pilves selgimistega ning kagu- ja lõunapool sajab vähest vihma. Tuul püsib kirdes, puhudes 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Päevamaksimumiks kujuneb 20 kraadi.

Õhtu rõõmustab meid vähese pilvisusega ja vihma oodata ei ole. Kirdetuul puhub 3 kuni 8, rannikualadel iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Temperatuur püsib 15 kuni 18 kraadi juures.

Teisipäeval püsib ilmaolukord päris sarnane, mis tähendab, et kohati on vähese hoovihma võimalus, aga põhjatuul saab veidi hoogu juurde.

September saab üsna samasuguse alguse, taevas on vahelduvalt pilves ja kohati sajab vihma. Aga jahedamaks läheb nii öösel kui päeval.