Hääl: tarbija jaoks kütuse hind lähiaastatel kindlasti tõuseb

Tarbija jaoks ei tõsta kütuse hinda mitte see, et nafta maailmaturu hind tõuseb, vaid see, et fossiilsete kütuste tarbimist hakatakse keskkonnamaksudega maksustama, leiab Alexela Groupi suuromanik Heiti Hääl.

"Sõit fossiilkütusega autos saab lisamaksud – need maksud ei ole väikesed – ja see teeb kütuse hinna tarbija jaoks kallimaks," rääkis Hääl Ärilehele antud pikemas usutluses.

Kuigi kogu Euroopa räägib, et tuleks üle minna elektriautodele kui vähem saastavatele sõiduvahenditele, on see Hääle väitel täielik müüt.

"Mõtleme natuke selle peale, milline on Euroopa elektritootmisportfell: rohelist elektrit on kogu Euroopas tarbitavast elektrist vähem kui 30 protsenti, umbes 25 protsenti. 75 protsenti elektrit toodetakse kõige tossavamast fossiilkütusest, mistõttu väide, et elektriauto põhineb puhtal energial, on täielik müüt. Lihtsalt saastekoht on teine: ei saasta mitte auto, vaid saastab elektritootmine."

Hääl märkis, et Eesti ei ole pärast 2018. aastat enam tootnud seda elektrimahtu, mida ta ise tarbib.

"Kui põlevkivielektri tootmine kokku tõmmati – tänu CO2 kvoodi hinnale –, on Eesti elektri importija. Aga mis elektrit me impordime? Kas see Soome kaudu Venemaalt tulev täiesti CO2 maksustamata elekter – mis on tehtud tont teab, millest –, teeb meid roheliseks? Ma arvan, et ei tee, see on rohepesu."