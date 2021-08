Sule: plaanilise ravi piiramine ähvardab enim Tartu Ülikooli kliinikumi

"Tänahommikuse seisuga on kokku 116 haiget COVID-19 viirushaiguse tõttu haiglaravil," rääkis Sule ERR-ile.

Sule sõnul mõjutab see enim haiglaid, kus kõige rohkem koroonaviirusega nakatunuid ravile jõuab. "Tänase päevaga on see kõige olulisemalt mõjutamas Tartu Ülikooli kliinikumi ravikorraldust. Me püüame ravikorralduses sellega arvestada. Loomulikult me peame arvestama sellega, kuidas see haigestumus levinud on ja kus regioonis neid haigeid rohkem tekib, seal on ka kohustus haiglatel end rohkem ümber häälestada," rääkis ta.

"Me püüame selles tööjaotuses nii toimetada, et koormus jaguneks selliselt, et plaanilist ravi minimaalselt mõjutada. Hetkel võib öelda nii, et Põhja regiooni haiglates ikkagi haigestumise tõusu ei ole, see püsib samal tasemel. Täna hommikuse seisuga on 43 haiget Põhja regiooni haiglates kokku. Siin sellist plaanilise töö mõju olulist kindlasti ei ole. Lõuna regiooni haiglates iseäranis Tartu Ülikooli kliinikumis on suur väljakutse, et tööd korraldada selliselt, et plaanilist ravi mitte segada," sõnas Sule.

Konkreetset tärminit, mil nakatumiste kasv võiks plaanilist ravi segama hakata, ei saa Sule sõnul praegu välja pakkuda. "Kõik haiglad on ääretult huvitatud sellest, et oma töökorraldusega mitte mõjutada teiste patsientide jaoks olukorda halvemaks," lisas ta.

Esmaspäevase seisuga on koroonaga nakatunud inimesed Lõuna-Eestis ravil Järvamaa haiglas, Põlva haiglas ja Viljandi haiglas. "Loomulikult Ida-Virumaal Narva haiglas ja siis Tartu Ülikooli kliinikumis, kus on 50 patsienti hommikuse seisuga," sõnas Sule.

Võru haigla, Lõuna-Eesti haigla peab käivitama võimekuse lähitulevikus.

Sule sõnul on tõusnud ka haiglas olevate patsientide vanus, kui kevadise laine tipus oli keskmine vanus 68–69 eluaastat, siis praeguseks on see taas kerkinud 67 eluaastani. "Keskmiselt ravil viibivate patsientide vanus on praktiliselt jõudnud samale tasemele, mis ta oli kevadtalvisel perioodil. Tänase seisuga ravil viibivate patsientide keskmine vanus on 67 aastat," sõnas ta.

Hädaolukorra meditsiinijuhi sõnul on näha, et kolmas laine on alanud kolm kuud varem kui mullu sügisel. "Kas see tähendab, et laine tuleb laugem? Kõik me loodame seda, aga ega meil kindlust ole. Me näeme seda, et ikkagi ka vaktsineeritud inimesed haigestuvad, 20 protsenti haiglaravi vajajatest on vaktsineeritud, aga meil arusaam on selles mõttes muutuv ajas, me ühtepidi loodame ja meil on kindlus, et vaktsiinidel toime on, aga ka viirus on muutlik ja loodame, et ei tule ebameeldivaid üllatusi," sõnas ta.