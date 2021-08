Helme: EKRE liikmed ei võta sedeleid välja

EKRE fraktsioonis lepiti kokku, et presidendivalimiste esimese voorus sedeleid välja ei võeta, ütles EKRE esimees Martin Helme.

"Me ei võta sedeleid välja ja me ei toeta Alar Karist ja me ei soovi anda koalitsiooni saadikutele võimalust spinnida," ütles Helme ERR-i otseülekandes riigikogust.

Helme eitas, et selle otsusega võetakse oma saadikutelt ära vaba valiku võimalus ning lisas, et EKRE fraktsioonis ei olnud selle vastu ükski saadik.

"Liikmete vaba tahe on see, et nad ei taha Karist toetada ja milleks teha tsirkust tühjade sedelitega," lausus ta.

Helme sõnul keskendutakse juba valijameeste kogu peale, sest tema hinnangul ei suudeta riigikogus presidenti ära valida.

"Täna ei tule hääled kokku minu arvutamist mööda," ütles Helme ning põhjendas, et kindlad pole ka kõik koalitsioonisaadikute poolthääled, rääkimata sellest, et oma kindlat toetust Karisele pole andnud ei Isamaa ega sotsiaaldemokraadid.