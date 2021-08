Tartu ülikoolis algas uus õppeaasta

Tartu ülikool alustas juba teist sügist järjest uue õppeaasta avaaktust ülikooli peahoone eest. Tänavu alustas Tartu ülikoolis õpinguid 4339 esmakursuslast ning kokku on õppureid nüüd 14 652.

Lisaks värsketele tudengitele oli esimene koolipäev ka Tartu ülikooli uuel maskotil Tiksul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uusi ja jätkavaid tudengeid tervitasid haridus- ja teadusminister Liina Kersna, linnapea Urmas Klaas ning ülikooli rektor Toomas Asser. Viimane kutsus oma kõnes tudengeid üles veel vaktsineerima.

Samuti pöördus rektor riigijuhtide poole, et need riigieelarvet tehes ei unustaks kõrgharidust.

"Lõpuks ometi on ka üksikute poliitikute suust hakkamas kostma tõdemust, et Eesti kõrgharidus on alarahastatud. Praegu, tõsi küll veel liiga üksikute, sest tegelikult ei saa rahapuudusega kaasnevaid riske enam kohe kuidagi ignoreerida," ütles Asser.