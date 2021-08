Moora presidendivalimistest: tundub, et opositsioon naudib mängu ilu

Moora rääkis, et vaatas pühapäeva õhtul ETV saadet "Esimene stuudio" ja seal üles astunud parlamendierakondade esindajad ei jätnud muljet president esmaspäeval ära valitakse.

"Oli näha, et opositsiooni inimesed eelkõige naudivad "mängu" ja oli selgelt tajuda, et nad tahavad panna koalitsiooni proovile," sõnas Moora.

"Ma arvan, et kui opositsioon peamiselt jättis oma hääled andmata, siis seda nad natukene tahtsidki saavutada, et tekitada võbelust koalitsiooni sees ja saata ka välja sõnum, et koalitsioon ei olnud ühtne. Seda nad on ju pingsalt üritanud öelda, et ka koalitsiooni hääled läksid kaduma," rääkis Moora.

Moora ütles, et talle tundub, et sotsiaaldemokraadid Karise poolt ei hääletanud ning sellega nad üritavad anda võimalust presidendiks kandideerida Kersti Kaljulaidile.

See võib Moora sõnul saada võimalikuks sel viisil, et koalitsioonil lihtsalt ei ole hääli, et Alar Karis riigikogus ära valida. Kui aga president riigikogus valitud ei saa, siis valimiskogus on juba võimalik Kersti Kaljulaidi esitada presidendikandidaadiks.

"Mängu" üheks osaks on Moora sõnul ka poliitikute jutt sellest, et president oleks õige riigikogus ära valida.

Samuti pakkus Moora, et esmaspäevane tulemus, võis tulla selline ka seetõttu, et opositsioon soovib tekitada endale võimalust teatud kauplemiseks.

See, et EKRE saadikud ei võtnud valimissedeleid ümbrikust välja, viitab Moora sõnul teatud usaldamatusele oma fraktsiooni liikmete suhtes.

Moora pakkus, et Isamaa võib teisipäeval otsustada siiski Karise poolt hääletada.