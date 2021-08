Samost presidendivalimistest: asjakohane on küsida, kes valetas

"Küsimus, kes valetas, on asjakohane. Kui ma liidan kõik need väidetavalt Alar Karise poolt erinevate fraktsioonide poolt antud häälte arvud, mida nende fraktsioonide liikmed ise on täna vestluses minu ja minu kolleegidega nimetanud, siis peaks kokku tulema vaat, et 74," ütles Samost.

"Raske on öelda, kuhu need hääled täpselt jäid, mis justkui olid antud. Aga mulle tundub, et pigem on põhjust vaadata opositsioonierakondade poole. Kuigi ka Keskerakonna ja Reformierakonna poole pealt võis üks või kaks häält kaduma minna," lausus Samost.

"Ma ei välistaks siin väikest soovi pisut mängida koalitsiooniga, testida tema ühtsust, tugevust, vaadata homsesse päeva, et siis võib-olla kuidagi teistmoodi käituda," lisas ta.

Samosti sõnul andis Karise mitte ära valimine opositsioonierakondadele võimaluse nautida meedia tähelepani kohalike omavalitsuste valimiste eel.

Samost ei näe probleemi kuvandis, kus välismeediale avaneb pilt ühe kandidaadiga presidendivalimistest. "Eestis on presidendivalimised kõikidel kordadel pärast iseseisvuse taastamist käinud erinevat viisi. Seadus on küll valdavalt olnud sama, aga poliitiline olukord on olnud erinev, presidendivalimistele eelnenud valimiste tulemus riigikogu fraktsioonide ja parteide näol on olnud erinev ja sellest tulenevalt on olnud erinev ka see, mitu kandidaati meil riigikogus on, mis hetkel nad üles seatakse ja kuidas valimisprotsess kulgeb," rääkis Samost.

"See on lihtsalt üks võimalik variatsioon nendest erinevatest variatsioonidest, mis Eesti põhiseadus presidendivalimistel tekitada võib," lisas ta.

Samosti sõnul on Reformierakonnal ja Keskerakonnal piisavalt hääli, et Karisega hea tulemus tagada, tema toetamisest loobumine mõjuks aga mõlema erakonna mainele negatiivselt.

Valijameeste kogus võib tema sõnul tulla ka teisi kandidaate, sest seal on kandidaadi üles seadmiseks 21 allkirja palju lihtsam kokku saada.