Teisipäeval saabuvad Eesti kohale taas sajupilved

Teisipäev on praktiline vajadus vihmavarju järele Kagu-Eestis, mujal on augusti viimane päev üsna suvise näoga.

Hommik on peamiselt sajuta, lihtsalt kagu pool pilvisem. Tuul puhub kirdest ja põhjast 3 kuni 8, puhanguti 10, saartel kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval on valdavalt Eestis hoovihma vaid kohati. Kagu-Eestis on ilm vihmane. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 9, puhanguti 12, saartel kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 20, Kagu-Eestis 15 kraadi ümber.