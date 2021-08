Karilaid Sikkutile: meie teilt hääli paluma ei tule

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ETV saates "Esimene stuudio", et koalitsiooni hääled presidendivalimiste esimesed voorus pidasid. Karilaid ütles samuti saates osalenud sotsiaaldemokraat Riina Sikkutile, et koalitsioon sotsidelt hääli paluma ei tule. Riina Sikkut kinnitas, et sotside hääled ei ole müügiks.

Jaanus Karilaid kinnitas, et koalitsiooni hääled presidendivalimiste esimeses voorus pidasid.

"Ma tahaksin tänada ka viite isamaaliitlast, kes meile oma hääle andsid. Me teame seda, et Isamaa viis häält, Keskerakonna ja Reformierakonna hääled kokku on 63. Nii, et hääled pidasid," ütles Karilaid,

Karilaid avaldas lootust, et teisipäeva hommikul Alar Karisega kohtuvad sotsiaaldemokraadid saaks kohtumiselt juurde argumente, miks Karist toetada.

Sikkuti sõnul tahavad sotsid Kariselt teada, kuidas Karis presidendirolli näeb.

Sikkut ütles koalitsioonierakondadele viidates, et salajasel hääletusel ei ole realistlik, et kõik fraktsiooni liikmed ühte jalga marsivad. "On neid, kellel on isiklik negatiivne kokkupuude. On neid, kes soovivad teist kandidaati. Ma olen täiesti kindel, et Reformierakonnal ja Keskerakonnal jäi täna hääli puudu," lausus Sikkut.

Sikkuti sõnul on arusaamatu erakondade liikmete üles reastamine ja häälte tagaotsimine ja üle lugemine.

"Kui oleks olnud nelja erakonna ühiskandidaat, siis on tõesti kõigil kohustus oma hääled tagada, et inimene saaks ära valitud. Aga praegu, kui protsess on olnud erakordselt halvasti juhitud, meie kandidaati ei ole kaalutud ja meil on ühe kandidaadiga valimised, on sotside ja Isamaa poolt olnud tegelikult väga konstruktiivne, riigimehelik, mitte öelda Alar Karisele ei ja toetada riigikogus ära valimist. Ja seda me oleme teinud," rääkis Sikkut.

"Meil on inimesi, kes toetasid eelmisel nädalal Alar Karist, toetasid täna ja toetavad homme," lisas Sikkut.

Karilaid märkis, et kui sotsid ootavad, et Keskerakond midagi häälte eest vastu pakuks, siis seda ei juhtu.

"Meie ei tule teie käest hääli paluma. Meie mingit lehmakauplemist tegema ei hakka, ärge lootkegi," ütles Karilaid.

"Ma ei saa aru, mis jama see on. Ühtegi häält ei ole võimalik meil osta," vastas talle Sikkut.

Karilaid lausus, et kui Alar Karist ka teisipäeval presidendiks ei valita, on valijameeste kogus Karise šansid palju paremad.

Sikkut ütles, et sotsid ei ütle Alar Karisele ei, vaid seisavad selle eest, et president saaks riigikogus ära valitud. "Meil ei ole moraalset kohustust garanteerida kõiki hääli Alar Karisele. See ei ole ühiskandidaat," sõnas Sikkut.

Sikkuti sõnul ei ole sotside plaan seada valijameeste kogus üles Kersti Kaljulaidi kandidatuur. "Ei, me ei mängi topeltmängu. Meil ei ole salajast plaani lükata valimised valimiskogusse," sõnas Sikkut.