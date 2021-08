Karilaid: presidendivalimised võivad kanduda valimiskogusse

"Jah, vaadates seda, kuidas osa erakondi on oma mängudes kinni, siis selline tõenäosus on. Aga meie seda ei karda," ütles Karilaid teisipäeval "Terevisioonis" vastuseks küsimusele, kas ta eeldab valimiste kandumist valimiskogusse.

Karilaid süüdistas opositsioonilisi Isamaad ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kelle taha võib Alar Karise presidendiks valimine jääda, rõhutades, et ei kavatse neid paluma hakata.

"Ega meie ei saa hakata käima teisi palumas. Kandidaat on teada. Kuid Isamaa ja sotsid on otsustanud minna ujuvasse positsiooni," rääkis ta. "Aga Keskerakonnale sobib ka valimiskogu," lisas Karilaid.

"Ma rõhutan, et valimiskogu ongi rahvale lähemal. Meie oleme selleks valmis, kui sotsiaaldemokraadid ja Isamaa ei suuda otsustada," kinnitas ta. Karilaid rääkis ka, et erakondadel on olemas Karise telefoninumber ning nad võivad presidendikandidaadile helistada ja küsida, kui neil midagi veel segaseks on jäänud. "Ega Keskerakond ei pea vahendama," lisas ta.

Kuna esmaspäeval ei õnnestunud riigikogus Eestile uut presidenti ära valida – Karisel jäi vajalikust 68 häälest viis puudu – läheb parlament teisipäeval järgmisele ringile ning toimuvad valimiste teine ja kolmas voor.