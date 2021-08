Saar: sotside fraktsioon annab soovituse Karis ära valida

"Sotsiaaldemokraatide enamus arvab, et tänases olukorras tuleks president ära valida riigikogus, seega valdav enamus meist on valmis hääletama Alar Karise poolt," ütles Saar ERR-ile.

Saar täpsustas, et valdav enamus peaks olema piisav selleks, et Alar Karis saaks teisipäeval valitud.

Saare sõnul oli sotsidel Karisega väga konstruktiivne kohtumine. "Me saime arutada neid teemasid, mis on õhku jäänud ja teiselt poolt panna presidendikandidaadile südamele, et teemad, millele ka põhiseadus otseselt osutab nagu kõigi Eesti inimeste võrdsed õigused ning demokraatia kaitse äärmusluse eest, peaksid olema kindlasti ka tulevase presidendi agendas," lausus Saar.

"Me loodame väga, et Alar Karisest saab Eestile hea president ja oleme valmis toetama teda piisavate häältega," lisas Saar.

Samas avaldas Saar kahetsust, et Reformierakond muutis Karise kandidatuuri teise presidendivalimiste vooru üles seadmisega võimatuks Kersti Kaljulaiu tagasi valimise.

Esmaspäeval jäi Karise presidendiks valimine Saare sõnul koalitsiooni taha. "Sotsiaaldemokraadid on algusest peale mänginud avatud reeglitega, ehk öelnud seda, mida me mõtleme. Me oleme algusest peale öelnud, et meil ei ole konsensust," ütles Saar veel.