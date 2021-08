Galerii: presidendivalimiste teine katse

Teisipäeva keskpäeval algas riigikogus presidendivalimiste teine voor, kuna esmaspäeval ei õnnestunud parlamendis Eestile uut presidenti ära valida. Ainus presidendikandidaat on jätkuvalt Alar Karis.

Riigikogu esmaspäevasel erakorralisel istungjärgul ei osutunud Alar Karis valimiste esimeses voorus valituks. Tema poolt hääletas 63 saadikut, vaja oli vähemalt 68 riigikogu liikme toetus.

Alar Karise kandidatuuri esitasid Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 59 saadikut. Karis on öelnud, et on nõus kandidaat olema nii kaua, kui vaja.