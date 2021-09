Ministeerium: koolid ei tohi vanematelt aktusel osalemiseks koroonatõendit nõuda

"Ministeerium soovitab koolidel korraldada kõik üritused võimalikult ohutult. Kool saab piirata osalevate inimeste arvu (näiteks öelda, et aktusele võib tulla ainult kaks külalist vms), aga kooli võimalused lapsevanemalt COVID-i tõendit nõuda, on piiratud," öeldi ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast EPL-le.

Küsimus vanemate aktusele lubamisest tõukus ministeeriumi augusti keskel koolidele saadetud juhistest, mille järgi tohib kooli lubada vaid neid külalisi, kes esitavad COVID-tõendi ning lapsevanemaid üldjuhul hoonesse lubada ei tohi. Koolid järeldasid, et tõendit tuleb küsida ka 1. septembril aktusel osalevatelt lapsevanematelt ning riputasid vastava teate oma kodulehtedele ja saatsid meilidega laiali, edastas leht.

Tegelikult ei kehti valitsuse korraldus koolidele ja aktustele sellisel kujul, sest koolid ei ole avalikud kohad ega aktused avalikud üritused. S, mistõttu võib kool soovi korral tõendit küsida, aga kedagi, kellel tõendit pole, aktuselt ära saata ei tohi, vastupidi sellele korrale, mis kehtib teatrites, kinodes ja restoranides.

Koroonatõendita lapsevanemate aktusele lubamise suhtes võttis seisukoha ka õiguskantsler Ülle Madise, kes leidis, et kool saab anda ainult soovituse. "Soovitust andes on oluline pöörata tähelepanu selle sõnastusele, et kõik saaksid ühtmoodi aru, et tegu on soovituse, mitte kohustusega," märkis Madise. Ta lisas, et koolil tuleb arvestada, et lapsevanemal on õigus ja kohustus vajaduse korral lapsele toeks olla.

Madise selgitas sedagi, et viiruse levikut piirates ei ole valitsus pidanud vajalikuks sekkuda kooli ürituste korraldamisse. Viirust piiravad meetmed kehtivad üksnes nende koolis toimuvate ürituste kohta, kuhu saavad tulla ka inimesed, kes ei ole kooliga seotud, aga lapsevanem ei ole koolis kõrvaline isik, märkis õiguskantsler.