Maakonnahaiglate hoonete vanus takistab kodulähedast koroonaviiruse ravi

Koroonaviirusega on Tartu Ülikooli kliinikumis intensiivravil kaheksa patsienti. Sellele lisaks on 37 patsienti üldravil.

Lõuna meditsiinistaabi juht Juri Karjagin ütles ERR-ile, et kui nakkusohtu ei oleks, saaks nendest 37 paljusid ravida ka väiksemates maakonnahaiglates.

"Iseenesest see ravi ei ole niivõrd keeruline. Kergemate juhtude puhul on vaja lisahapnikku ja teatud patsiendid vajavad teatud ravimeid, aga see kindlasti ei oleks üle jõu käiv väiksematele haiglatele. Üle jõu käiv on just see isolatsiooni tekitamine," selgitas Karjagin.

Karjagin ütleb, et üldjuhul ei ole palatitel ja koridoril eraldi ventilatsiooni. Nii ei saa 20 kohaga osakonnas nakkushaiguse raviks avada viit kohta. Tuleb eraldada kogu osakond.

"Selleks, et tekitada sellises osakonnas tsoon, mis on isoleeritud, on vaja füüsiliselt ehitada sein ja tekitada eraldi osakond eraldi sissepääsuga, kus inimesed panevad kaitseriided selga ja lähevad sisse," selgitas ta.

Võrumaal haigestunuid ravitakse Tartus või Põlvas. Seda ka seetõttu, et pool Lõuna-Eesti haigla siseosakonda on veebruarini remondis, et just nakkusohutust parandada.

Kolmapäeval avab siiski ka Lõuna-Eesti haigla kaheksa voodikohta koroonaviirushaiguse raviks. Haigla juhatuse liige Arvi Vask ütles, et mure on laiem, kõigis haiglates napib nakkushaiguste raviks voodikohti.

"Teatavasti viimati selline suurem nakkuspuhang oli Eestis 1950.–1960. aastatel. See oli lastehalvatuse puhang, hoopis teistsuguse spetsiifikaga. Omal ajal on ka siia Lõuna-Eesti haigla juurde ehitatud eraldi nakkushaiguste osakond. See on juba ammu kinni pandud, sest neid nakkushaigeid ei olnud. Selles see asi ongi, me oleme ära unustanud, et nakkushaigused on olemas ja vajavad haiglaravi," ütles Vask.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel ütleb, et ohtu pole unustatud. Tehtud on teadlik valik koondada nakkushaiguste ravi suurtesse haiglatesse.

Aastakümneid tagasi ehitati nii Võru haigla juures kui ka Viljandi haigla juurde eraldi nakkushaiguste majad ning tegelikult oli nii ka teiste suuremate haiglate juures. "Tänases maailmas, kus meil on väga efektiivsed antibiootikumid sellises suuremas mahus nakkushaiguste ravi haiglas põhimõtteliselt ei ole vaja teha. Need majad Võru ja Viljandi haigla juures seisaksid täna täiesti tühjana," ütles Koppel.

Koppel lisas, et üldhaiglatesse tehakse üksikud isolatsioonipalatid, nii saab nakkusohtliku patsiendi eraldada kohe, kui ta saabub. Uued haiglad ehitatakse nii, et eraldatud voodikohti oleks lihtsam luua.

Väiksemad üldhaiglad, mis paiknevad suhteliselt vanades majades, nõuavad väga suuri investeeringuid, selleks et uuendada palateid, kogu osakondi, et tagada kogu uue ventilatsiooni välja ehitus. "Me ei ole järjega sinna jõudnud," märkis Koppel.

Sellised investeeringud on juba tehtud Tartu ja Tallinna suurhaiglates. Koppel rõhutas, et epideemiad on siiski haruldased ja täna tulevad voodikohtade jaotusega edukalt toime meditsiinistaabid.

Lõuna meditsiinistaap arutab voodikohti igal nädalal. Juri Karjagin ütles, et Tartu Ülikooli kliinikumis on 44 üldravi kohta ja 11 intensiivravi kohta. Lõuna-Eesti haiglas kaheksa üldravi kohta ning Järvamaal neli kohta. Viljandi haigla otsib võimalusi oma kuuele kohale leida lisa. Põlva haigla kaheksale kohale lisandus tänasega 10 ehk kokku on nüüd 18 kohta.

Valga haiglas on samas tekkinud haiglasisene viiruse levik ning 18 voodikohaga osakond on reedeni isolatsioonis, kuni lähikontaktsete patsientide testi tulemused selguvad. Plaani järgi peaks Valgas olema praegu kuus kohta.

Ida-Viru Keskhaiglas on 12 üldravi kohta ja lisaks kaks intensiivravi kohta. Narva haiglas on kuni 20 kohta.