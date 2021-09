Paavst tsiteeris kogemata Putinit

Raadiojaamale COPE antud intervjuus küsiti paavstilt arvamust Afganistani tuleviku kohta pärast seda, kui USA ja tema liitlased oma väed sealt peale 20 aasta pikkust kohalolu välja viisid, vahendas The Guardian.

Paavst vastas, et teda puudutas Saksamaa kantsleri Angel Merkeli öeldu ning ta tõlkis selle hispaania keelde. Paavsti tõlgendatud lause kõlas nii: "Sellisele vastutustundetule väljastpoolt sekkumisele, et ehitada demokraatiat teistes riikides ja ignoreerida kohalikke traditsioone, tuleb lõpp teha." Franciscus lisas, et nendes sõnades on peidus tarkus.

See mõttekäik pole aga pärit Angela Merkeli suust, vaid selle ütles välja augustis Putin, kes nõudis Merkeliga kohtumisel, et lääneriigid lõpetaksid sekkumise Afganistanis.

Raadiojaam, mis kuulub Hispaania katoliiklike piiskoppide konverentsile, teatas enne intervjuu eetrisse minekut, et paavstile anti võimalus keelata intervjuu avaldamine.