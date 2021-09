Politsei kehtestab töötajatele vaktsineerimiskohustuse

Vaktsineerimata töötajate seas on ka need, kelle tervis ei luba vaktsineerimist. Vastav riskianalüüs valmib 1. oktoobriks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juba praegu ei maksa PPA tulemustasusid neile, kes pole vaktsineeritud.

"Mingitel töödel võib juhtuda, et tõesti kui inimene ei nõustu nende meetmete rakendamisega, siis ta ei saa PPA-s seda tööd teha," rääkis PPA peadirektori asetäitja Janne Pikma.

Pikma sõnul tuleb siiski arvestada ka töötajate töökorraldusega. "Me ei saa ilmselt võrrelda andmesisestaja ja klienditeenindaja nakkusohtu," rääkis ta.

"Kui riik on hädas, siis meil on oma rollid. See tähendab, et teenuste tagamiseks peavad inimesed olema terved," sõnas Pikma.