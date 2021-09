Neljapäeva õhtuks läheb taevas pilve ja paiguti on oodata vihma

Neljapäeva päeval on taevas üksikud pilved ning sooja on 13 kuni 16 kraadi. Õhtuks tõmbub taevas aga pilve ning kohati võib sadada ka vihma.

Öö vastu neljapäeva on selgema taevaga, kuid sisemaal võib sooja olla vaid neli kraadi. Öö hakul on üksikuid pilverünki, millest võib sadada vihma. Loodetuule puhanguid on saartel veel kuni 20 m/s. Pärast keskööd taevas selgineb.

Loode- ja põhjatuulel on kiirust viis kuni üheksa, puhanguid 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur langeb sisemaal nelja kuni üheksa kraadini, rannikul jääb üle kümne kraadi piiri.

Neljapäeva hommik on enamasti selge ja sajuta. Tuul puhub loodest neli kuni üheksa, puhanguid on kuni 14 m/s. Sooja on seitse kuni 12 kraadi.

Päeval tekib pilverünki, suuremat sadu neist ei tule, aga üksik vihmarabin pole siiski välistatud. Kuid õhtul tõmbub taevas pilve ja vihm jõuab Eesti loodeossa. Puhub loode- ja läänetuul viis kuni kümme, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhusoe tõuseb 13 kuni 16 kraadini.

Reedel ja laupäeval on oodata aga vihmasemat ilma.