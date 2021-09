Biden ja Zelenskõi kohtusid Valges Majas

Algul peeti läbirääkimisi laiendatud formaadis ja seejärel jätkasid presidendid kohtumist silmast silma.

"President Biden kinnitas kolmapäeval Ukraina liidrile Zelenskõile USA jätkuvat toetust Venemaa agressiooni vastu," edastas USA presidendi administratsioon teadaandes.

"USA pühendunud Ukraina suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja euroatlantiliste püüdluste toetamisele, kui riik seisab silmitsi Venemaa agressiooniga," sõnas Biden Zelenskõile.

Zelenskõi sõnul on Bideni visiit Ukrainasse oodatud

Zelenskõi ütles pärast, et osapooled arutasid enne ja pärast kohtumist muu hulgas ka Bideni tulevast visiiti Ukrainasse.

Zelenskõi sõnul on Bideni visiit väga oodatud.

"Ütlen ausalt, et see meenus mulle pärast kohtumist, et oli vaja USA presidendi visiidist üksikasjalikumalt rääkida. Kuid enne seda suhtlesid meie meeskonnad ja me suhtlesime visiidi osas telefoni teel. Ma arvan, et president Biden tuleb Ukrainasse," ütles Zelenskõi kolmapäeval Washingtonis toimunud pressikonverentsil.

"President Zelenskõi ja Ukraina on sellelt administratsioonilt saanud sama palju, kui mitte rohkem tähelepanu, kui mistahes teine ​​Euroopa riik," kinnitas Bideni administratsiooni kõrge ametnik ajakirjanikele pärast kohtumist.

Zelenskõi märkis, et Biden on Ukrainat külastanud juba korduvalt.

"See on minu arvates tema seitsmes visiit. Ta on Ukrainas palju kordi käinud," ütles Zelenskõi.