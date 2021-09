Leedus on vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanutest

Varem lootsid teadlased, et selle näitajani jõudmisel õnnestub epideemia võita, kuid kiiresti levivad viirusetüved on neid ennustusi muutma sundinud. Praegu valdab teadlaste seas arvamus, et poogitute ja läbipõdenute hulk peab selleks jõudma 90 protsendini.

Viimase ööpäevaga sai esimese vaktsiiniannuse 4577, teise annuse 5395 inimest.

Leedus on vähemalt ühe koroonavastase vaktsiini saanud 1 664 246 inimest, täielikult on vaktsineeritud 1 514 850.

Praeguseks on vähemalt ühe annusega poogitud veerand 12–15-aastasi.