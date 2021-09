EKRE linnapeakandidaat Võrus on Rain Epler

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esinumber ja linnapeakandidaat Võrus on eelseisvatel kohalikel valimistel Rain Epler, kes soovib alustada regulaarlendudega Ridali ja Tallinna lennujaama vahel.

"Võrumaa ja Kagu-Eesti patrioodina on minu jaoks oluline, et piirkonna tähtsaim keskus Võru võtaks aktiivse rolli kogu Kagu-Eesti arengu vedurina. Võru linna tulevased juhid peavad seda liidrirolli endale selgelt teadvustama ning oma otsustes arvestama. See tähendab uut kvaliteeti Võru linna juhtimises, mida suudan omalt poolt kindlasti pakkuda," ütles Epler.

Epler lubab avada regulaarlennud Ridali ja Tallinna lennujaama vahel.

"Võru atraktiivsuse tõstmine noorte hulgas, head ühendused lähipiirkondade ja teiste Kagu-Eesti suuremate asulatega, bürokraatliku asjaajamise lihtsustamine ja ettevõtluse jaoks soodsa keskkonna kujundamine on vaid mõned olulised teemad, millega tuleb juba lähiajal tegeleda. Nende kõrval on mul aga üks unistus, mille elluviimise suunas kavatsen tegutsema asuda. Kagu-Eesti tuleb tuua Tallinnale lähemale ja minu arvates parim viis seda teha on regulaarlendude käivitamine Ridali ja Tallinna lennujaamade vahel," lisas Epler oma plaanide tutvustuseks.

Epler oli keskkonnaminister 12. novembrist 2020 kuni 26. jaanuarini 2021. Enne seda (2019–2020) töötas ta tollase rahandusministri Martin Helme nõunikuna.