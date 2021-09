YouTube'i tasulisel muusika teenusel on nüüd 50 miljonit tellijat

Videojagamisfirma YouTube'i tasulisel muusika voogedastusteenusel on nüüd 50 miljonit tellijat. YouTube'i emafirma Google konkureerib muusikaturul Amazoni, Apple'i ja Spotifyga.

YouTube käivitas oma muusika voogedastusteenuse juba 2018. aastal. Algus oli vaevaline, kuid viimastel kuudel meelitas firma juurde miljoneid uusi tasulisi kasutajaid, teatas Financial Times.

YouTube Music maksab tarbijale 10 dollarit. Google tahab oma muusikateenuse muuta Spotify rivaaliks. Spotify teenus maksab samuti 10 dollarit.

"Google'i YouTube Musici edu on silmapaistev. Nad saavutavad edu ka nooremate tarbijate seas, samuti arenevatel turgudel," ütles analüüsifirma Midia Research konsultant Mark Mulligan.

Spotify teatas augustis, et neil on 165 miljonit tasulist tellijat. Apple'il on 78 miljonit klienti ja Amazonil 68 miljonit klienti. Spotify käivitati 2006. aastal, Apple Music 2015. aastal ja Amazon Music 2016. aastal.

YouTube'i edu ületas Wall Streeti analüütikute ootusi. Investeerimisfirma Morgan Stanley analüütikud eeldasid 2018. aastal aastal, et Youtube Music jõuab 2022. aastal vaid 25 miljoni tellijani.

YouTube on maailma suurim videosait. Platvormi videosid vaatavad miljardid inimesed terves maailmas.