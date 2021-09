Kriisis Bulgaaria korraldab 14. novembril presidendivalimised

Bulgaarias vindub poliitiline kriis, mille tõttu ei ole riigil olnud juba mitu kuud valitsust.

Presidendil on riigipea ja relvajõudude ülemjuhatajana suuresti tseremoniaalne roll, aga ametist lahkuv president Rumen Radev, kelle taga on sotsialistid, on kriisi ajal ametikoha kaalu tõstnud.

Radevi populaarsus hakkas kasvama eelmisel suvel, kui ta toetas korruptsioonivastaseid massimeeleavaldusi konservatiivist peaministri Bojko Borisovi vastu, kes oli juhtinud riiki pea katkematult ligi kümme aastat.

Ajutine valitsus, mille Radev määras mais juhtima riiki uue valitsuse moodustamiseni, osutus ebatõhusaks, mis suurendas veelgi presidendi populaarsust.

Bulgaarias on olnud sel aastal kahed parlamendivalimised, aga tulemuseks on olnud nii killustunud parlament, et ükski erakond ei ole suutnud valitsust moodustada.

Radev on juba teatanud, et kandideerib teiseks viieaastaseks ametiajaks. Teda toetavad sotsialistid ja populistlik erakond Selline Rahvas on Olemas (ITN) eesotsas meelelahutaja Slavi Trifonoviga, mis võitis viimased parlamendivalimised juulis 24 protsendiga häältest.

Ükski teine erakond ei ole oma presidendikandidaati veel välja kuulutanud.

Sotsialistid on praegu ametis juulivalimiste järgse valitsuse moodustamisega, aga kuigi palju lootusi neile ei panda, sest teistel erakondadel on see katse nurjunud.

Ilmselt teeb Radev varsti teatavaks ka järgmiste parlamendivalimiste kuupäeva, võimalik, et need peetakse presidendivalimistega samal päeval.