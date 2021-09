Vaktsineerimine liigub sügisel tervishoiusüsteemi tagasi

Kevadest saati on Tallinnas ja Tartus korraldatud vaktsineerimist muu hulgas suurtes kultuuri- ja spordihoonetes, mis ajutiselt vaktsineerimiskeskusteks on muudetud. Sotsiaalministeerium aga plaanib vaktsineerimise sügise jooksul tervishoiusüsteemi tagasi liigutada.

Mustamäel Kaja keskuses tegutseb vaktsineerimiskeskus praeguse plaani järgi 26. septembrini.

Tartus aga kolib seni A. Le Coqi spordihoonesse sisse seatud vaktsineerimiskeskus Tartu Ülikooli kliinikumi peamajja.

"Vajadusel avatakse uusi keskusi, töörühm jälgib siin pidevalt olukorda ning teeb vajadusel paindlikult otsuseid," kommenteeris sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa. "Pikemas perspektiivis liigub vaktsineerimine sujuvalt tervishoiusüsteemi tagasi – suvine kampaania vormis massvaktsineerimine ei saagi jääda igavesti kestma."

See tähendab, et suurte vaktsineerimiskeskuste sulgemisel jäävad tegutsema haiglate vaktsineerimiskabinetid, mis on olemas igas maakonnahaiglas ja kuhu saab minna ilma eelregistreerimiseta, laieneb vaktsineerimine apteekides, era- ja kiirkliinikutes, samuti üha enamate perearstide juures.

"Mobiilsete vaktsineerimisüksuste töö ja näiteks kaubanduskeskustes ja kultuurimajades vaktsineerimine jätkub kindlasti veel mõnda aega ehk kuni need ennast õigustavad ja inimesi, kes seal vaktsiini saada soovivad, on. Samuti jätkub, kuni nõudlust on, vaktsineerimine töökohtades – saadame vaktsineerijad kohale, kui on vähemalt viis kaitsesüsti soovivat inimest, info on tööandjatele ettevõtlus- ja erialaorganisatsioonide kaudu läinud," lisas Otsa. "Ehk et laiem võrgustik jääb seni, kuni on inimesi, kes vaktsiini vajavad. Eesmärk on jätkuvalt pakkuda vaktsineerimise võimalust mugavalt, kiirelt ja lähedal."