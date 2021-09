Iirimaa trahvib WhatsAppi 225 miljoni euroga

Iirimaa andmekaitsekomisjon (DPC) teatas, et trahv puudutab WhatsAppi tegevust 2018. aastal kehtinud EL-i andmekaitse-eeskirjade jälgimisel. "See hõlmab WhatsAppi ja Facebooki vahelist teabe jagamist ja selle töötlemist," lisas DPC.

DPC on Euroopa Liidu juhtiv Facebooki andmete privaatsuse reguleerimise organisatsioon. WhatsAppi emafirma on Facebook.

"Kõnealused küsimused on seotud 2018. aastal kehtinud EL-i andmekaitse poliitikaga," ütles samuti WhatsAppi pressiesindaja

Pressiesindaja lisas, et trahv on täiesti ebaproportsionaalne ja firma kaebab otsuse edasi.

Iirimaa DPC juhib EL-is Facebooki andmete privaatsuse eeskirjade jälgimist. Facebooki Euroopa peakorter asub Iirimaa pealinnas Dublinis. EL-i regulaatorid on varem süüdistanud DPC-d, et see on Facebooki suhtes liiga leebe.

Euroopa reguleerivad asutused nõudsid varem, et Iirimaal tuleb algul kavandatud trahvi suurendada.

"Iirimaal soovitati oma kavandatud trahvi mitme teguri alusel uuesti hinnata ja suurendada ning pärast ümberhindamist määras DPC WhatsAppile 225 miljoni euro suuruse trahvi," teatas Iirimaa andmekaitsekomisjon.