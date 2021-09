Valitsus kaalus vaktsineeritute vabastamist maskikandmise kohustusest

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles Indrek Kiislerile, et arutelud jätkuvad selle üle, kuidas rohkem inimesi vaktsineerima motiveerida. Minister tunnistas, et viimastel nädalatel on huvi vaktsineerimise vastu langenud, hoolimata uutest piirangutest vaktineerimata inimestele. Uusi, veelgi rangemaid piiranguid mitte-vaktsineeritutele esialgu kehtestada pole kavas.