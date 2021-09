USA idarannikut tabas võimas torm, hukkus 41 inimest

Orkaan Ida jäänused jõudsid kolmapäeval USA idarannikule, võimud kuulutasid välja eriolukorra. New Yorgi ja New Jersey osariikides hukkus 41 inimest.

Politsei andmetel sai 12 inimest surma New Yorgis ja veel 23 kaotas elu New Jersey osariigis. Montgomery maakonnavõimud teatasid kolme inimese hukkumisest ja Westchesteris kaotas samuti elu kolm inimest. Passaicis sai surma üks inimene. Inimohvritest teatati ka teistes maakondades.

"Mul on kurb teatada, et praeguse seisuga on selle tormi tõttu elu kaotanud vähemalt 23 New Jersey elanikku," ütles kuberner Phil Murphy ajakirjanikele.

"Ma olen 50-aastane ja ma pole kunagi nii palju vihma näinud. See oli nagu džunglis elamine. Nagu troopiline vihm. Uskumatu. Sel aastal on kõik nii imelik," ütles Methodius Mihhailov, kelle Manhattani restorani kelder oli üleujutatud.

Sajad lennud tühistati LaGuardia ja JFK lennujaamades, aga ka Newarkis, kus võis näha vihmaveest üleujutatud terminali.

New Yorgi Manhattani linnaosa suured tänavad olid vee all, teatas AP.

"Kui kavatsete õue minna, ärge tehke seda. Hoiduge metroo kasutamisest," teatas New Yorgi linnapea Bill de Blasio.

New Yorgi transpordiamet teatas neljapäeval, et rongiliiklus on üleujutuste tõttu piiratud.

New Jersey kuberner Phil Murphy kehtestas eriolukorra ja kutsus inimesi kodus püsima.

USA idarannikul jäi vooluta umbes 200 000 majapidamist, teatas The Wall Street Journal.