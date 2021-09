USA idarannikut tabas võimas torm, hukkus üheksa inimest

Orkaan Ida jäänused jõudsid kolmapäeval USA idarannikule, võimud kuulutasid välja eriolukorra. New Yorgi ja New Jersey osariikides hukkus üheksa inimest.

New Yorgi politsei kinnitas, et ekstreemsete ilmaolude tõttu hukkus kaheksa inimest, nende seas ka kaheaastane laps. Veel üks inimene suri New Jersey osariigis Passaici linnas.

New Yorgi Manhattani linnaosa suured tänavad olid vee all, teatas AP.

"Kui kavatsete õue minna, ärge tehke seda. Hoiduge metroo kasutamisest," teatas New Yorgi linnapea Bill de Blasio.

New Yorgi transpordiamet teatas neljapäeval, et rongiliiklus on üleujutuste tõttu piiratud.

New Jersey kuberner Phil Murphy kehtestas eriolukorra ja kutsus inimesi kodus püsima.

USA idarannikul jäi vooluta umbes 200 000 majapidamist, teatas The Wall Street Journal.