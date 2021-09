Helsingi linnapea soovib linnas laiendada inglise keele kasutamist

Helsingi linnapea Juhana Vartiainen tunneb muret, et kõrgelt kvalifitseeritud rahvusvahelised töötajad ei jää keelenõuete tõttu linna elama. Linnapea soovitas, et Helsingi võiks end kuulutada ingliskeelseks linnaks, kus inglise keelt kõnelevatel inimestel poleks vaja soome ega rootsi keelt rääkida.

Soome kaks ametlikku keelt on soome keel ja rootsi keel. Paljud välismaalased kurdavad, et soome keelt on raske õppida, teatas The Guardian.

Paljud välistudengid lahkuvad riigist pärast kooli lõpetamist. Enamik tudengeid peab lahkumise põhjuseks bürokraatiat, kõrgeid makse ja keelelisi raskusi.

Soomes on väljakutseks ka see, et avalikus sektoris peab tihti valdama mitte ainult soome, vaid ka rootsi keelt.

Linnapea leiab, et probleemi lahendaks inglise keele kasutamise laiendamine.

"Helsingi võiks end nimetada ingliskeelseks linnaks, kus inglise keelt kõnelevatel inimestel poleks vaja soome ega rootsi keelt rääkida," ütles Vartiainen.

Vartiainen leiab, et inglise keelset haridust tuleb rohkem pakkuda juba lasteaias. "See on siiski riiklikul tasandil otsus, mida Helsingi linn ei saa otsustada," ütles Vartiainen.

Linnapea sõnul on Soomel ka mitmeid eeliseid. "Soome võib kliimakriisist kasu saada. Väike, turvaline ja loodusele orienteeritud Soome võib muutuda välismaalastele atraktiivsemaks paigaks," ütles Vartiainen.