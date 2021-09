Ministrites ei kandideeri kohalikel valimistel vaid Kallas ja Kersna

Kuigi valimisnimekirjade kokkupanekuks on aega jäänud vähem kui nädal, ütlevad Reformierakonna ja Keskerakonna esindajad, et nimekirjadele punkti veel pandud ei ole. Vähemalt praeguse seisuga kandideerivad kohalikel valimistel kõik Keskerakonna ministrid.

"Mõned on juba paigas ja mõned hoiame konkurentide närvikõdiks ja inimeste üllatuseks ka veel oma teada," ütles Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Kohalikel valimistel kandideerib ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Kõik Keskerakonna ministrid ei kandideeri sugugi Tallinnas.

"Tallinnas ei kandideeri Anneli Ott, kes kandideerib Võrus. Jaak Aab kandideerib Viljandis – on seal esinumber. Ning Kristian Jaani, siseminister, kandideerib Sauel," lausus Hanimägi.

Reformierakonna ministrid kandideerivad põhiliselt Tallinnas

"Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on Kesklinna esinumber. Mustamäel, mis on ju väga suur linnaosa, on esinumber Andres Sutt ja tema järel kohe Maris Lauri. Põhja-Tallinnas näiteks Signe Riisalo," ütles Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal.

Maaeluminister Urmas Kruuse kandideerib Elva vallas ja kaitseminister Kalle Laanet Saaremaal.

"Reegel on see, et peaminister näiteks kohalikel valimistel ei kandideeri ja minu teada haridus- ja teadusminister ka ei kandideeri," lausus Michal.

Keskerakond ei ole välireklaamiga veel alustanud. Üleval on kandideerijate isiklikud plakatid.

"Septembri keskpaik on kõikidel erakondadel stardikoht ja siis võib lisaks pesupulbri reklaamile oodata ka kõike seda head, mis poliitikutel pakkuda on," ütles Hanimägi.

Reformierakond on Tallinnas välikampaaniat juba alustanud ning väljas on erakonna linnaruumi visiooni tutvustavad plakatid.

Kohalike volikogude valimised on oktoobris.