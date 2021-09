Lätis on uute parteide loomise aeg

Läti parlament sai üle poolteise aasta suure saali istungit pidada vaid napid kaks tundi, seejärel naasti taas kaugtööle. Läti poliitiline maastik on muutumas – valitsusparteide populaarsus langeb ja viimasel ajal on loodud kolm uut erakonda. President Egils Levits kutsus parlamenti muutma parteide rahastamise korda, arvestamaks parlamendis valimiste vahel toimunud muutusi.

Läti parlamendi sügishooaeg tõi rahvaesindajad jälle suurde saali kokku – 95 saadikut on vaktsineeritud ja ülejäänud neli pidid enne istungit esitama dokumendi negatiivse testi kohta.

Jällenägemise puhul kallistamiste ja musitamistegagi alanud istung tuli aga varsti pärast presidendi avakõnet jälle arvuteisse viia, sest üks isemeelne poliitik ja äsja oma erakonna Seadus ja Kord asutanud Aldis Gobzems keeldus testi väljavõtet näitamast, küll aga riputas ta selle sotsiaalmeediasse. Üks Seaduse ja Korraga liitunud poliitikuist – Julija Stepanenko – on aga sealt juba lahkunud ja asutanud koos ekspoliitiku ja oligarhi Ainars Šlesersiga oma erakonna, Läti Esikohal, mille registreerimine, tõsi küll, on veel pooleli.

Lätis on jälle uute parteide loomise ja ka parteivahetuse aeg. Lähiajaloost mäletame, et neid nišiparteisid on loodud küll, aga need pole jäänud ega populaarsust võitnud.

"Oleme välja töötanud üsna laia ettepanekute paketi demograafia valdkonnas, sest neile teemadele pole Lätis pööratud piisavalt tähelepanu, eriti viimase aasta jooksul. Meie jaoks on tähtis ka perede toetamine," rääkis Julija Stepanenko.

Igavene opositsioonijõud – venemeelne Koosmeel – on küll veel Läti populaarseim partei, ehkki nende toetus langeb ja liikmed lahkuvad. Üks nende endiseist liidreist, Vjatšeslavs Dombrovskis, püüab anda Läti poliitikale teistsugust sisu.

"Julgen uhkusega öelda, et Vabariik on esimene partei Lätis, kus on võrdselt esindatud nii lätlased kui ka venelased. Vabariigi asutasime kahe kaasesimehega – üks olen mina, vene rahvuse esindaja. Ja teine on lätlane Sandis Girgens, kes on pealegi väga rahvuslikult meelestatud lätlane," ütles Dombrovskis.

Olukorras, kus seimi fraktsioonides toimuvad valimiste vahelisel ajal suured muutused, tuleks muuta ka erakondade rahastamise põhimõtteid – sellise seadusemuudatuse algatas president.

Kui mõne partei fraktsioon seimis lakkab olemast või selle liikmete arv väheneb kahe kolmandiku võrra, peaks erakond kaotama selle osa rahast, mis on seotud parlamendivalimistel antud häälte arvuga.

Iseasi, kui palju uusi mõtteid ja uusi inimesi uued poliitilised kooslused kaasavad. Kriminaalasjadesse mattunud oligarh Šlesers nüüd vaevalt Läti esikohale viib, nagu ta partei nimi lubab.