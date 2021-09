Talibani teatel hoiab Hiina oma saatkonna Kabulis avatuna

Afganistani islamiliikumine Taliban teatas neljapäeval, et Hiina on lubanud oma saatkonna Kabulis lahti hoida ja suurendada sõjast räsitud riigile antavat humanitaarabi.

"Islamiliikumise esindaja Kataris Abdul Salam Hanafi pidas telefonivestlust Hiina Rahvavabariigi asevälisministri Wu Jianghaoga," teavitas Talibani eestkõneleja Suhail Shaheen suhtlusvõrgustikus Twitter.

"Hiina asevälisminister ütles, et nad säilitavad oma saatkonna Kabulis. Minister lisas, et meie suhted tugevnevad võrreldes varasemaga. Hiina jätkab ja suurendab oma humanitaarabi ja seda eriti koroonaviiruse raviks," ütles Shaheen.

Hiina võimud pole esialgu informatsiooni kinnitanud.

Suur osa maailmast on Talibaniga suhtlemisel kasutanud äraootavat lähenemisviisi. Kuid Hiina on korduvalt tauninud seda, mida peab Ühendriikide kiirustavaks ja halvasti organiseeritud lahkumiseks Afganistanist. Samuti on antud mõista, et pärast võimu ülevõtmist ollakse valmis süvendama "sõbralikke ja koostöösuhteid" Talibaniga.

ÜRO teatel jätkuvad humanitaarlennud Afganistani

ÜRO on jätkanud humanitaarlende Afganistani põhja- ja lõunaosadesse, teatas neljapäeval maailmaorganisatsiooni peasekretäri eestkõneleja Stéphane Dujarric.

Lennud Afganistani olid vahepeal peatatud pärast seda, kui islamiliikumine Taliban võttis augusti keskel riigi kontrolli alla.

Dujarrici sõnul jätkatakse nüüd humanitaarlende, et 160 abiagentuuri saaksid jätkata oma äärmiselt olulist tegevust Afganistanis.

Humanitaarlende koordineerib ÜRO Maailma Toiduprogramm (WFP).

Abilennud toimuvad praegu Pakistani pealinna Islamabadi ja Afganistani põhjaosas asuva Mazar-i-Sharifi vahel ning Islamabadi ja Afganistani lõunaosas paikneva Kandahari vahel.

Dujarrici sõnul otsitakse praegu võimalusi teostada rohkem lende enamatesse sihtkohtadesse. Aastatel 2002–2021 toimusid humanitaarlennud rohkem kui 20 sihtkohta Afganistanis.

Dujarric lisas, et ametivõimud töötavad selle nimel, et luua õhusild, mille kaudu transporditaks peale toiduainete ka muid hädavajalikke asju nagu meditsiinitarbed ja muud hädaabitarbed.