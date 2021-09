USA sõjalaev Arleigh Burke saabub Tallinnasse

Sadamakülastus võimaldab tugevdada USA ja Eesti suhteid, tehes koostööd stabiilse, turvalise ja jõuka Euroopa nimel, teatas USA saatkond Tallinnas.

"Laeva kohalolek Läänemerel näitab USA mereväe jätkuvat pühendumist Euroopa piirkonna kollektiivsele kaitsele ning tugevdab sidet Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel," seisis pressiteates.

"Tervitame soojalt USS Arleigh Burke'i visiiti Eestisse. See on ilmne näide USA julgeolekukohustuse täitmisest Eesti ja NATO ees ning saadab selge sõnumi meie ühisest valmisolekust seista vastu kõikidele väljakutsetele maailmas. Kaitsekoostöö on ja jääb üheks olulisemaks osaks Ameerika Ühendriikide ja Eesti suhetes," ütles USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff.

USS Arleigh Burke on oma esimeses USA 6. laevastiku eelpaigutatud merevägede Euroopa vastutusala patrullis. USA 6. laevastik, mille peakorter asub Napolis, Itaalias, viib läbi laiaulatuslikke ühis- ja mereväeoperatsioone, sageli koos liitlaste ja ametkondadevaheliste partneritega, et edendada USA riiklikke huve ning julgeolekut ja stabiilsust Euroopas ja Aafrikas.

"Läänemeri on pikka aega olnud Euroopa tegutsemisalal julgeolekule strateegilise tähtsusega ning meil on hea meel, et saame oma oskusi lihvida koos tugevate liitlastega Eestis," ütles Arleigh Burke'i komandör, kommodoor Patrick Chapman.

Arleigh Burke on esimene USA mereväe laev, mis külastab Tallinna pärast USS Mount Whitney visiiti 2019. aasta juunis.