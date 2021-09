Kiiev: Venemaa plaanib toetust separatistidele suurendada

Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlejad on seotud kahe pikaajalise missiooniga Ida-Ukrainas, kus alates 2014. aastast käib konflikt Ukraina sõdurite ja venemeelsete separatistide vahel.

Venemaa andis neljapäeval OSCE-le teada, et ei pikenda Gukovo ja Donetski piiriületuspunktides tegutseva missiooni mandaati 30. septembrist edasi.

Ukraina välisministeeriumi teatel võib otsus viia Vene-Ukraina relvakonflikti eskaleerumiseni.

Venemaa keeldumine OSCE mandaadi pikendamisest on Kiievi teatel tõestus, et plaanitakse jätkata ja suurendada (separatistide) varustamist relvade, sõjavarustuse, laskemoona, sõdurite ja palgasõduritega.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova tõrjus reedel süüdistust ja ütles, et Ukraina ja lääneriigid ei ole näidanud üles küllaldast lugupidamist Venemaa nõusolekule OSCE vaatlejad piirile lasta.

"On saanud ilmselgeks, et OSCE vaatlusmissiooni tööl Vene-Ukraina piiril ei ole positiivset mõju lepitusprotsessile ja selle jätkamist ei saa soovitada," lisas ta.

USA teatas, et kahetseb Moskva otsust sügavalt.

"Hoolimata missiooni piiratud geograafilisest haardest, etendab see olulist rolli sõltumatu info pakkumisel neist kahest piiripunktist, ja laiemalt usalduse ehitamise vahendina," ütles USA esindaja OSCE-s Courtney Austrian.

Ukraina sõjavägi on seitse aastat kestnud konflikti vältel tabanud korduvalt Vene sõjaväelasi separatistide ridades võitlemast ning ka OSCE vaatlejad on kinnitanud, et Ida-Ukrainas on leitud Venemaal toodetud sõjavarustust.

Ukraina ja tema lääneliitlased süüdistavad Venemaad mässuliste relvade ja sõduritega varustamises, Kreml eitab seda.