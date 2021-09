Nädalavahetuse ilm on jahe, uus nädal lubab paremat

Öö vastu laupäeva tuleb suuremas osas Eestis selge, vaid saartel ja Ida-Eestis on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, pärast südaööd tuul nõrgeneb. Temperatuur jääb tagasihoidliku 4 kuni 9 kraadi juurde, rannikul on pisut soojem.

Hommikul on pilvisus üldiselt vahelduv, mõnes kohas vähene ja siin-seal sajab ka hoovihma. Loode- ja põhjatuul valitseb 5 kuni 10, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Hommikune temperatuur on karge, ulatudes vaid üheksa kraadini.

Päeval on olukord üsna sarnane, pilvi on üldiselt vähe. Hoovihma on kohati, pigem just saartel, Ida- ja Lõuna-Eestis. Tuul puhub loodest ja põhjast 5 kuni 10, iiliti 14, õhtul saarte rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Kõige rohkem võib sooja olla 15 kraadi.

Kuigi pühapäev tuleb ka jahedavõitu, ei ole see-eest suurt vihmalootust ja päikest paistab päris palju.

Uue nädala alguses on taevas vahelduvalt pilvine, mitmel pool sajab hoovihma, aga õhk läheb jälle tunduvalt soojemaks. Lisaks on kolmapäeval oodata kuivemat ilma.