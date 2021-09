Biden andis korralduse avalikustada salastatud 9/11 dokumendid

Biden reageeris sellega Al-Qaeda terrorirünnakutes hukkunud inimeste perekondade survele.

Hukkunute lähedased on pikka aega väitnud, et salastatud dokumendid võivad sisaldada tõendeid, et USA lähedasel liitlasel Saudi Araabia valitsusel oli sidemed lennukikaaperdajatega, kes ründasid Maailma Kaubanduskeskust New Yorgis ja Pentagoni Washingtonis.

Bideni sõnul allkirjastas ta reedel täitevkorralduse, millega justiitsministeerium ja teised asjaga seotud agentuurid juhiksid salastatuse kustutamist dokumentidelt, mis on seotud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) 11. septembri sündmuste uurimistega. Salastatuse kustutamine peab aset leidma järgmise kuue kuu jooksul, rõhutas ta.

Biden astus selle sammu vahetult enne rünnakute 20. aastapäeva.

Ametlik 9/11 komisjon, mille moodustas kongress, leidis, et "ei ole tõendeid, et Saudi valitsus institutsioonina või kõrged Saudi ametnikud personaalselt rahastasid" Al-Qaedat.

Mõned on tõlgendanud sellist sõnastust kui vihjet, et madalama astme Saudi tegelastel võis olla selles roll.