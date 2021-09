Uus-Meremaa karmistab hiljutise rünnaku järel terrorismivastast seadust

Kahtluse järgi ründas Sri Lankalt pärit mees seitset inimest, kellest kolm viibivad haiglas kriitilises seisus, vahendab BBC. Politsei lasi ründaja sündmuskohal maha ning peaministri sõnul oli tegemist terrorirünnakuga, kuna ründaja oli seotud ISIS-ega.

"Ma esitan selle (seadusemuudatuse – toim.), siis kui parlament oma tööd jätkab. Me viime selle töö ka lõpuni ehk see tähendab seda, et seadus võetakse vastu enne selle kuu lõppu," sõnas Ardern.

Seadusemuudatusega kriminaliseeritakse terrorirünnakute planeerimine ja nende ettevalmistamine, vahendab Reuters.

Peaministri sõnul aga ei maksa eeldada, et karmim seadus oleks hiljutise rünnaku ära hoidnud.

"Tegemist oli äärmiselt motiveeritud isikuga, kes kasutas kaupluse külastamist ettekäändena, et rünnata. See teeb loo asjaolud eriti karmiks," lisas ta.

Politsei jälitas meest juba enne, kui ta kaubanduskeskusesse sisenes. Samas on ametivõimud teatanud, et ükski märk ei viidanud sellele, et ta reedest rünnakut oleks ette kavatsenud.